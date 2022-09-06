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الأربعاء 07 سبتمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الاتحاد السكندري يتعاقد مع إسلام عبد النعيم 3 مواسم

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري يتعاقد مع إسلام عبد النعيم 3 مواسم
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أعلن محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري عن تعاقده مع اللاعب اسلام عبد النعيم لمدة 3 مواسم.
وقال مصيلحي إن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري نجح في إنهاء إجراءات التعاقد مع لاعب نادى الجونة السابق إسلام عبد النعيم، أحد اللاعبين المميزين بمركز خط الوسط والجناح ، لما يملكه من قدرات فنية رائعة ومميزة.
وأضاف: جاء التعاقد فى إطار حرص مجلس إدارة النادى على تدعيم فريق الكرة بعناصر مميزه خلال الموسم القادم 2022_2023 
ووقع عبد النعيم علي عقده الجديد مع نادى الاتحاد السكندري في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لثلاثة مواسم . 
وأجرى اللاعب جميع الفحوصات الطبية المتبعة و التي أكدت سلامته من خلال الدكتور عمرو الاشلم رئيس الجهاز الطبي بالنادي .
 

محمد مصيلحي الاتحاد السكندري