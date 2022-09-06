برلماني: تطوير المنظومة التعاقدية يسهم في تحقيق الأمن الغذائي

الثلاثاء 06/سبتمبر/2022 - 07:42 م

طالب النائب علاء عبدالنبي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الحكومة بالتوسع في نظام الزراعات التعاقدية مع توفير التقاوى الجيدة لاسيما في المحاصيل الاستراتيجية .

وأكد " عبدالنبي “ أن تطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل، يساهم في دعم المزارعين والفلاحين وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم، مشيرا الي ضرورة مراجعة أسعار التوريد الاسترشادية قبيل موسم الحصاد للنظر في تقديم حوافز مالية تضاف على تلك الأسعار.

وأوضح عضو مجلس النواب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الداعم الأول للفلاحين ، وقد وضع دعم الفلاح والمزارعين على رأس اهتماماته، بهدف الارتقاء بحياتهم وتوفير حياة كريمة لهم، بالإضافة إلى العمل على هدف تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين في ظل التحديات الراهنة.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قال: إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمتابعة منظومة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي على مستوى الجمهورية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الرئيس السيسي وجّه في هذا الإطار، بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل، بهدف دعم المزارعين والفلاحين.