تفاصيل اجتماع وزير الدولة للإنتاج الحربي مع محافظ الغربية

الأربعاء 07/سبتمبر/2022 - 12:26 ص

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لمتابعة مستجدات ومعدلات تنفيذ موضوعات التعاون المشترك بين الجانبين، وجاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي اللقاء بالترحيب بالدكتور طارق رحمي ومن جانبه قدم محافظ الغربية التهنئة للوزير "محمد صلاح" بمناسبة توليه حقيبة وزارة الإنتاج الحربي متمنياً لسيادته التوفيق والنجاح واستمرار التعاون المثمر بين الوزارة والمحافظة، عقب ذلك أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها الوزارة للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة بالتعاون مع مختلف الجهات والتي تساهم في تحقيق التنمية الشاملة للبلاد بما يخدم المواطنين ويلبي احتياجاتهم.

وأشار الوزير "محمد صلاح" إلى حرص الوزارة على توجيه كافة الإمكانات المتاحة بالشركات التابعة لصالح تنفيذ العديد من المشروعات بمحافظة الغربية بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات المحلية على وجه يتفق مع سياسة الدولة في استغلال الموارد المتاحة، عقب ذلك بحث الجانبين الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التعاون المشترك الجاري تنفيذها ومنها إنشاء وتسويق وإدارة مشروع استثماري عبارة عن فندق ومجمع مطاعم في أرض "المرور القديم"، وإقامة مشروع استثماري على "أرض البوريفاج " عبارة عن جراج ثلاثة أدوار تحت الأرض ومول تجاري ومستشفى تخصصي ومبنى إداري ومشروع تنفيذ سلم كهربائي بشارع البحر بطنطا، كما تم مراجعة الموقف التنفيذي لمشروع إقامة مصنع تدوير المخلفات بالمحلة الكبرى وذلك من خلال شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة.

ومن جانبه أشار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إلى وجود تعاون مثمر بين الجانبين في مختلف المجالات.

وأضاف أن التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي يأتي في إطار خطة المحافظة لتنفيذ العديد من المشروعات التي تساعد على تطوير البنية التحتية ووضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط اللازمة لتطوير وتحسين منظومة العمل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يعود بالنفع على المواطنين بالمحافظة.

وأكد "رحمي" على أن شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة المنوط بها إقامة وإدارة المشروعات المشتركة تمتلك خبرات وإمكانيات تمكنها من تنفيذ المشروعات الموكلة إليها بالمحافظة بكفاءة وطبقاً لمعايير الجودة العالمية وفي التوقيتات المحددة لتسليم المشروعات.

وبدوره صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن هذا التعاون القائم بين الوزارة ومحافظة الغربية يرجع للبروتوكول الذي سبق وقام الجانبان بتوقيعه في شهر أكتوبر 2020 وهو ما يأتي ضمن سياسة العمل بالوزارة وهو التعاون مع كافة الجهات بالدولة والمساهمة في المشروعات القومية بما يعود بالنفع في المقام الأول على المواطنين، وأشار "بكر" إلى أنه تم الاتفاق في نهاية اللقاء على عقد لقاءات دورية بين مسئولي الجانبين لمتابعة المستجدات المتعلقة بموضوعات التعاون المشتركة.

حضر اللقاء المهندس، إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس،محمد شيرين شحاتة المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير ومحمد بكر، المستشار الإعلامي والمهندس، ماجد السرتي رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والمهندس، عماد فوزي رئيس قطاعات المشروعات بالهيئة والمهندس، منير هلال رئيس قطاع المتابعة الفنية والمهندس، هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.