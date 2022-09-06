تعاون بين "العربية البرازيلية" و "إكسبو لينك" لزيادة الصادرات لأمريكا اللاتينية

الثلاثاء 06/سبتمبر/2022 - 01:48 م

نظمت جمعية المصدرين المصريين "إكسبو لينك" ندوة تحت عنوان "استكشاف الفرص التصديرية للبرازيل" بالتعاون مع غرفة التجارة العربية البرازيلية، للتعرف بالسوق البرازيلي والمنتجات التي تتمتع بفرص واعدة لهذا السوق بجانب التعرف علي الخدمات التي يقدمها المكتب الإقليمي للغرفة بالقاهرة.

واستعرض جمال القدرات التي يتمتع بها السوق البرازيلي وفي مقدمتها القوة الاستهلاكية حيث يصل عدد السكان إلي 212 مليون نسمه تعادل ثلثي الدول العربية بعد استثناء مصر، ونصف الدول الأوربية تقريبًا، كما يبلغ اجمالي الإنتاج المحلي نحو 1.44 تريليون دولار ومساحتها تتجاوز 8.5 مليون متر مربع.

وشدد علي أن الاقتصاد البرازيلي هو ثامن اقتصاد في العالم، وهي دولة متقدمة في مجال الموانئ وثالث أكبر منتج للسيارات، ومن الدول المتقدمة تكنولوجيا وأكبر منتج ومصدر للحلال في العالم .

وأوضح ان مصر تستورد من البرازيل الذرة واللحوم المجمدة والحديد الخام، بجانب بعض المنتجات الآخرى، بينما تستحوذ الكيماويات والأسمدة علي 40 % من صادرات مصر للبرازيل، بجانب بعض الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية مثل الثوم والموالح والمنتجات الآخرى.

وأكد جمال علي ان مصر هي الدولة الوحيدة التي تتمتع باتفاقية تجارة حرة فعاله مع البرازيل "الميركسور"، الأمر الذي يتيح ميزة تنافسية للمنتج المصري في أسواق البرازيل ويساعد في التغلب علي مشكلة بعد المسافة وارتفاع تكاليف الشحن.

وأضاف أهمية اتفاقية الميركسور تظهر تطور الصادرات المصرية منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ عام 2017 ، حيث ارتفعت الصادرات المصرية من 155 مليون دولار تقريبًا عام 2017 لتصل إلي 541 مليون دولار في عام 2021، بينما تدور الواردات المصرية من البرازيل في نفس الحيز تقريبًا وهو 2 مليار دولار .

واستعرض جمال الخدمات التي تقدمها الغرفة لأعضائها في مقدمتها توفير دراسات الجدوى عن الفرص التصديرية، ولقاءات B2B مع مستوردين مهتمين بمنتجات المنتسب للغرفة، وتنظيم المشاركة في المعارض الدولية بالبرازيل بأسعار مميزه، بجانب البعثات التجارية، وغيرها من الخدمات.

من جانبه قال كامل سليم أنه قد تم الاتفاق بين الجمعية والغرفة العربية التجارية العربية البرازيلية علي تقديم تخفيضا علي أسعار العضوية بنسبة 10% لأعضاء الجمعية، والتنسيق في المشاركة المصرية سواء علي مستوي البعثات التجارية او المعارض الدولية، خاصة ان الجمعية تضم في عضويتها قطاعات متنوعة.

وفي نهاية الندوة تم فتح باب الأسئلة لأعضاء الجمعية، والتي دار معظمها في الفرص التصديرية امام منتجاتهم في السوق البرازيلي، وان الاتفاق علي ارسال HS Cod الخاص بكل منتج للوقوف علي حجم الفرص المتاحة في السوق البرازيلي لكل منتج علي حدي