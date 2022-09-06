بورصة تونس تغلق على ارتفاع

الثلاثاء 06/سبتمبر/2022 - 04:22 ص

أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس " توناندكس " تعاملات على ارتفاع بنسبة بلغت 0.11%، ليصل عند 8113.56 نقطة.

وبلغ مجموع الأموال المتداولة 9.75 ملايين دينار تونسي، بالتوازي مع ارتفاع أسهم 22 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 20 شركة أخرى، واستمرار أسهم 13 شركة على ثبات.