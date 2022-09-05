تعرف على نتائج اجتماع الهيئة الوطنية للصحافة

الإثنين 05/سبتمبر/2022 - 06:12 م

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعاً اليوم الاثنين برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، وبحضور المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة، وليد عبد العزيز، سامح عبد الله، أسامة أبو باشا، الشيماء عبد الإله أعضاء الهيئة ومروة السيسي الأمين العام.



وقررت الهيئة الموافقة على:

• مد خدمة سعيد عبده رئيسًا لمجلسي إدارة مؤسستي الشركة القومية للتوزيع ودار المعارف، لمدة ثلاثة أشهر.

• مد خدمة عمرو الخياط رئيساً لتحرير جريدة أخبار اليوم، لمدة ستة أشهر.

• الموافقة على قرار مجلس إدارة مؤسسة اخبار اليوم باستغلال واستثمار بعض الأصول المملوكة لها، تمهيداً للعرض على الجمعية العمومية للمؤسسة.

• اعتماد لائحة الجزاءات للعاملين بالهيئة الوطنية للصحافة.

