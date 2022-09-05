البنك الأهلي شريك مؤسس لمجتمع إبداع قصر السلطان حسين كامل

الإثنين 05/سبتمبر/2022 - 04:09 م

شهد قصر السلطان حسين كامل إطلاق فاعليات الشراكة بين البنك الأهلي المصري كشريك مؤسس مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لمجتمع ابداع قصر السلطان حسين كامل، بالتعاقد مع شركة Plug & Play .

جاء ذلك بحضور يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وكريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع وطارق حسن رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكرم صلاح رئيس مجموعة الاستثمارات وانجى حراز مدير عام الخدمات المصرفية الرقمية وشنتال صباغ نائب مدير عام قطاع تنمية الاعمال والخدمات غير المالية بالبنك الأهلي المصري وفرق العمل من مختلف القطاعات وفريق عمل (Plug & Play).

وأكد يحيي أبو الفتوح على أن تواجد البنك الأهلي المصري كشريك مؤسس لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات يأتي في إطار دور البنك المتنامي لدعم منظومة ريادة الاعمال ودعم الافكار الابتكارية ونشاط الشركات الناشئة لتلائم الاحتياجات الفعلية بالسوق ومتطلباته مما يؤدى الي احداث طفرة نوعية للاقتصاد المصري الرقمي المرتكز على الابداع التكنولوجي، مشيرا إلى اهتمام البنك الأهلي المصري بتحويل الأفكار الإبداعية للشباب ورواد الاعمال الي مشروعات حقيقية علي ارض الواقع و دعم المشروعات القائمة بالفعل بكافة سبل الدعم الفنية والبشرية والتمويلية التي يوفرها البنك.

كما أكد أبو الفتوح، تقديم البنك الأهلي المصري كافة سبل الدعم للمشروعات الناشئة المشاركة بالبرنامج من خدمات تكنولوجيا مالية ومنتجات مصرفية متنوعة والخدمات غير المالية بما يتوافق مع أنشطة هذه المشروعات، وهو ما يتماشى مع اهتمام البنك الأهلي المصري بتطوير خدماته المصرفية المقدمة لعملائه بشكل مستمر لتواكب أحدث التطورات التكنولوجية دعما للتحول الرقمي وتفعيلا لمبدأ الشمول المالي.

وأشار طارق حسن إلى ان هذه الشراكة تهدف الي الاستثمار وتشجيع الشركات الناشئة وتحفيزها على الابتكار بمختلف المجالات لتوفير مزيد من فرص العمل والحد من البطالة ودعم الاقتصاد الوطني، مضيفا أن اهتمام وتبني البنك الاهلي المصري للشركات المشاركة سوف يتم من خلال توجيه الدعم والمشورة لهؤلاء الشباب ورواد الاعمال في كيفية إدارة أعمالهم مستفيدا من الخبرات والكوادر المدربة لدي البنك ،معربا عن اعتزازه بالكوادر ومجموعة الشركات الناشئة المشاركة بالبرنامج حيث يوفر البنك الاهلي المصري لهم جلسات وورش عمل وندوات داخل القصر لعرض وتقديم خدمات ومنتجات البنك التي تخاطب تلك الفئة من الشركات بمشاركة فرق العمل من مختلف قطاعات البنك (الخدمات المالية – الخدمات غير المالية – منتجات التجزئة المصرفية والشمول المالي – التجارة الالكترونية – الخدمات المصرفية الرقمية والابتكار) وذلك لرفع معدلات التوعية وزيادة الثقافة المصرفية للشباب و هو احد الأدوار التي يوليها البنك اهتماماته القصوى.

جدير بالذكر أن شركة (Plug & Play) تعد من الشركات الرائدة على مستوى العالم وأكبر مستثمر في المرحلة المبكرة للشركات الناشئة محليا وعالميا (Startups including tech companies) .