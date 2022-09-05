محافظ أسوان يكرم الطلاب الفائزين في مسابقة الأولمبياد الدولى للغة الإنجليزية والرياضيات

الإثنين 05/سبتمبر/2022 - 08:40 م

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى إطار إهتمام المحافظة بتشجيع المواهب الطلابية، بتكريم الطلاب والطالبات الفائزين والمشاركين فى مسابقة هيبو وكانجارو للأولمبياد الدولى للغة الإنجليزية والرياضيات بإجمالى 87 طالب وطالبة، وذلك بقاعة مسرح وسينما الصداقة بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور محمود رمضان المدير التنفيذى لشركة إديو ميتر – مصر، وعبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم، ونجوى أحمد مدير عام الثقافة، بالإضافة إلى مديرى الإدارات التعليمية والمدارس.

وفى كلمته أكد اللواء أشرف عطية، أن الاهتمام بتنمية قدرات أبنائنا الطلاب يعكس الرؤية والنهج الجديد الذى تسعى أجهزة الدولة إلى تطبيقه للنهوض بالمنظومة التعليمية بكافة عناصرها وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بترسيخ كافة الإمكانيات للإرتقاء بالأنشطة التربوية بإعتبارها القاعدة الأساسية التى تقوم عليها العملية التعليمية لما تلعبه من دور كبير وهام فى تكوين وبناء شخصية الطالب وتنميتها فى مختلف جوانبها العقلية والنفسية والإجتماعية.

ولفت إلى أن هذه الأنشطة تساهم بشكل مباشر فى إكتشاف مواهب أبنائنا الطلاب وهواياتهم وإبتكاراتهم وإبداعاتهم، وهو ما يتطلب منا جميعًا بذل قصارى الجهد، والعمل بروح الفريق الواحد والتكاتف من أجل تبنى هذه المواهب بشكل مشرف ليكونوا هؤلاء سفراء لمحافظتهم العريقة أسوان عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية لحصد الجوائز والمراكز المتقدمة فى كافة المسابقات التى شاركوا بها سواء على المستوى المحلى أو الدولى.

وأشار أشرف عطية إلى أن كل ذلك ظهر جليًا فى حصول أبناء أسوان على مراكز متقدمة فى هذه المسابقة الدولية التى تستهدف الطلاب من مرحلة التعليم الإبتدائى وحتى الثانوى، وهو ما يدفعنا لإعلاء قيم الولاء والانتماء لدى أبنائنا الطلبة والطالبات، وإتاحة الفرصة لهم لتنمية مهاراتهم ومواهبهم على أكمل وجه.

ومن جانبه أوضح عبد الكريم لطفى، بأنه بناءًا على توجيهات محافظ أسوان وافقت شركة إديو ميتر – مصر على إعتماد مدرب لكل مدرسة للتدريب على اللغة الإنجليزية والرياضيات من أجل الحفاظ على المستوى المتقدم لطلاب أسوان، وخاصة فى ظل ريادة مصر في هذا المجال حيث حصلت على المراكز الأولى فى مسابقة الكانجارو للرياضيات من ضمن 97 دولة يشارك فيها 6 مليون طالب سنويًا.

ولفت إلى أنه فاز فى مسابقة الهيبو 31 طالب وطالبة، فيما فاز فى الكانجارو 56 طالب وطالبة من أبناء المحافظة والذين تم منحهم شهادات للتفوق والمشاركة الدولية، وكذا ميداليات فضية وبرونزية، هذا وقد تضمن حفل التكريم تقديم فقرات فنية شملت أغانى وطنية وحماسية من أداء طلاب تنمية مراكز القدرات للتربية الموسيقية.

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