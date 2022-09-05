سعر الدولار اليوم الاثنين في البنوك الحكومية والخاصة

الإثنين 05/سبتمبر/2022 - 11:17 ص

واصل سعر صرف الدولار استقراره في بداية تعاملات اليوم الاثنين، فى غالبية البنوك وسط تحرك طفيف الأيام الماضية مع توقعات بالصعود مرة أخرى مع إعلان الاتفاق مع صندوق النقد الدولى.

وسجل الدولار أعلى سعر له في بنوك المصري الخليجي - مصرف أبوظبي الإسلامي - MIDBANK - الأهلي الكويتي عند مستوى 19.23 جنيهًا للشراء، 19.26 جنيهًا للبيع،وسجل أقل سعر لصرف الدولار في بنك المشرق عند مستوى 19.14 جنيهًا للشراء، 19.24 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

19.17 جنيه للشراء، 19.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

19.18 جنيه للشراء، 19.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

19.18 جنيه للشراء، 19.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

19.20 جنيه للشراء، 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

19.20 جنيه للشراء، 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي

19.23 جنيه للشراء، 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

19.18 جنيه للشراء، 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

19.19 جنيه للشراء، 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني

19.16 جنيه للشراء، 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات 19.21 جنيه للشراء، 19.26 جنيه للبيع.