بورصة الكويت تغلق على انخفاض

الإثنين 05/سبتمبر/2022 - 01:38 ص

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 43.9 نقطة ليبلغ مستوى 7600.49 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.57%.

وتم تداول 140.19 مليون سهم عبر 8743 صفقة نقدية بقيمة 34.8 مليون دينار. وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 30.3 نقطة ليبلغ مستوى 5777.84 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.52 % من خلال تداول 83.14 مليون سهم عبر 4390 صفقة نقدية بقيمة 8.7 ملايين دينار .

كما انخفض مؤشر السوق الأول 50.2 نقطة ليبلغ مستوى 8476.76 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.59 % من خلال تداول 57 مليون سهم عبر 4353 صفقة بقيمة 26 مليون دينار . في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 26.6 نقطة ليبلغ مستوى 6038.83 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.44 % من خلال تداول 59.14 مليون سهم عبر 2881 صفقة نقدية بقيمة 7.2 مليون دينار .