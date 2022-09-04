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الأحد 04 سبتمبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

محمد رمضان يعلن عن انتهاء كتابة جميع حلقات مسلسله “العمدة”

محمد رمضان
محمد رمضان
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كشف الفنان محمد رمضان عن انتهاء كتابة جميع حلقات مسلسله الرمضاني المقبل “العمدة”، والذى يقوم بتأليفه واخراجه محمد سامي ، ليعود به الثنائي للتعاون مجددا .

ونشر رمضان على صفحته بانستجرام فيديو له و امامه اسكريبت المسلسل  كاتبا:" تم بحمد الله كتابة الثلاثون حلقة من مسلسل ( العمدة ) ،ثقة في الله نجاح من اللي قلبك يحبه ، رمضان يجمعنا ب العمدة ،إنتاج محمد السعدي ،تأليف و إخراج محمد سامي ".

فيما علق محمد سامي كاتبا :"ربنا يكرمنا يا معلم جعفر".

يشار الى ان الفنان محمد رمضان خاض سباق مسلسلات رمضان 2022، بمسلسل "المشوار" مع الفنانة دينا الشربيني.

العمدة دراما رمضان محمد سامي