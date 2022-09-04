النيابة العامة تعاين موقع حادث مقتل أماني ضحية المنوفية

الأحد 04/سبتمبر/2022 - 02:13 ص

انتقلت النيابة العامة لمعاينة موقع حادث مقتل فتاة في قرية طوخ طنبشا بمركز بركة السبع في محافظة المنوفية، حيث انتقل وكيل النائب العام علي أحمد خليل للمعاينة وعثر على جلباب المتهم ملوثا بدماء المجني عليها وأمر الأجهزة الأمنية بإحضار 10 أجهزة تسجيل كاميرات دي في أر لفحصها من الأجهزة الفنية.

وشهدت قرية طوخ طنبشا التابعة إلى مركز بركة السبع في محافظة المنوفية، مساء يوم السبت، واقعة مؤسفة حيث لقيت طالبة جامعية مصرعها على يد شاب بطلق خرطوش.

أوضحت مصادر لـ"البوابة نيوز"، أن الفتاة المقتولة مساء اليوم تجمعها صلة قرابة بالقاتل، مؤكدين أنه شاب سيئ السمعة ومتعاطى للمخدرات على عكس الضحية فهى حسنة السيرة والسمعة.

وسادت حالة من الذعر أهالى مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية عقب مقتل طالبة على يد شاب بقرية طوخ طنبشا لرفضها الارتباط به.

وتنشر "البوابة نيوز"، صور الفتاة المقتولة مساء السبت على يد شاب بطلقات خرطوش، وتدعى "أماني ع"، ١٩ سنة، طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية، وتم نقلها إلى مستشفى بركة السبع مصابة بطلق خرطوش فى الظهر وتوفيت عقب وصولها المستشفى.

فيما أوضحت مصادر أن المتهم هو "أحمد.ف.ع"، قام بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش على الفتاه في الطريق العام لرفض أسرتها الارتباط به، وفر هاربا ولم يتم القبض عليه حتى الآن.





