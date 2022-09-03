آية أيمن تتوج بـ6 ميداليات في بطولة كأس مصر للسباحة البارالمبية

السبت 03/سبتمبر/2022 - 05:38 م

توجت بطلة السباحة البارالمبية بـ 6 ميداليات متنوعة ببطولة كأس مصر للسباحة التي تقام بنادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر الجاري.

ونجحت آية في حصد 4 ذهبيات في سباقات ٥٠ متر حرة و١٠٠ متر حرة و٤٠٠ متر حرة و ١٠٠ متر صدر.

كما فازت بميداليتين برونزيتين في سباقي تابع ٤×٥٠ حرة و تتابع ٤×٥٠ متنوع.

من جانبها عبرت آية عن سعادتها البالغة بالتتويج بالميداليات، لافتة إلى أنها تدربت كثيرًا، وفعلت كل ما بوسعها لتحقيق هذه النتيجة.

وقدمت بطلة السباحة البارالمية شكرها للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة معربة عن شكرها للجنة البارالمبية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى على الدعم الكبير الذي تتلاقاه في الفترة الأخيرة مشيدة بالدور الرئيسي للجنة في نجاح البطولات مؤخرًا ومن ثم تحقيق نتائج مميزة.

وكانت آية أيمن فازت ببرونزية بطولة العالم الأخيرة التى أقيمت بماديرا في سباق ١٠٠ متر صدر محققة رقم 2:1.86 لتكسر رقمها الشخصي بفارق خمس ثوانٍ.