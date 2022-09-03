سؤال برلماني للحكومة عن دور أمريكا في الوساطة لحل أزمة سد النهضة

السبت 03/سبتمبر/2022 - 03:51 م

تقدمت عايدة السواركة، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، حول "دور المبادرة الأمريكية الرامية إلى القيام بدور الوساطة بين مصر وإثيوبيا من أجل التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف في ملف سد النهضة".

وقالت النائبة، في سؤالها اليوم السبت: يبدو أن إثيوبيا ماضية في تعنتها، ومخالفتها للشرعية القانونية الدولية للأنهار العابرة ومخالفة اتفاق إعلان المبادئ، ورفض كافة الوساطات الدولية والإفريقية بشأن سد النهضة، مما يعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وقواعده واجبة التطبيق، والتي تلزم إثيوبيا بوصفها دولة المنبع بعدم الإضرار المتعمد بحقوق دول المصب (السودان ومصر).

وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه في مطلع أغسطس الماضي، توجه المبعوث الأمريكي الجديد لمنطقة القرن الإفريقي، (مايك هامر)، في زيارة للمنطقة، تشمل مصر والإمارات وإثيوبيا، متسائلة " هل تحمل زيارة المبعوث الأمريكي الجديد أي بوادر لحلحلة الأزمة والوصول إلى حل دبلوماسي للمسائل ذات الصلة بسد النهضة الإثيوبى بما يحقق مصالح كافة الأطراف ؟!".

وشددت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، على أن مصر تتطلع بالفعل لقيام الولايات المتحدة بدور فعال فى حل أزمة سد النهضة بعد أن وصلت المفاوضات بين الدول الثلاث إلى طريق مسدود، مما يعكس الحاجة إلى دور دولي فعال لتجاوز التعثر الحالى فى المفاوضات، وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن، غير أن نتائج المفاوضات السابقة برعاية واشنطن لم نصل فيها إلى أي نتائج مُلزمة لإثيوبيا.

وقالت النائبة: مصر لا تأمل أن يكون التدخل الأمريكي في أزمة السد الإثيوبي لتسجيل مواقف محددة وتحسبًا لتحركات دول أخرى مثل: روسيا، لاسيما أن روسيا على مشارف قمة "إفريقية- روسية" خلال الفترة المقبلة.