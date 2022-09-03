برلماني إيراني متشدد يهدد بزيادة تخصيب اليورانيوم.. وصحف تتوقع فشل إبرام الاتفاق خلال أيام قليلة

السبت 03/سبتمبر/2022 - 06:58 م

هدد النائب المتشدد في طهران، الجنرال في الحرس الثوري الإيراني محمد إسماعيل كوسري، بأن إيران يمكنها زيادة تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 93 في المائة.

وقال محللون إيرانيون تحدثوا إلى تلفزيون إيران الدولي إنهم يعتقدون أن التهديد يهدف إلى جعل الولايات المتحدة أكثر حرصًا من ذي قبل على التوصل إلى اتفاق مع طهران.

وقال كوزاري في تصريحاته، وفق ما أوردته اعتماد أونلاين، إن إيران يمكنها زيادة تخصيب اليورانيوم من 60 في المائة الحالية إلى 93 في المائة من درجة القنبلة، وأضاف أن الولايات المتحدة هي التي تحتاج طهران وليس العكس.

في غضون ذلك، نفى أن يكون الاقتصاد الإيراني المتعثر بحاجة ماسة إلى فوائد اتفاق يرفع العقوبات عن صادراتها النفطية والخدمات المصرفية الدولية.

في تطور آخر، كتب موقع نامي نيوز المحافظ في تعليق له في 1 سبتمبر، أنه على الرغم من أن المسؤولين ووسائل الإعلام من كلا الجانبين متفائلون، فمن غير المرجح أن يتم إبرام اتفاق في الأيام القليلة المقبلة.

ومع ذلك، ذكّر التعليق بأن التأخير سيؤدي إلى خسائر لإيران، وينبغي محاسبة معارضي الاتفاق عليها. وقالت نعمة نيوز إن الكثيرين في إيران يعتقدون أن تصريحات الرئيس إبراهيم رئيسي في مؤتمر صحفي في وقت سابق من هذا الأسبوع يمكن اعتبارها "لا" لاتفاق مبكر.

وقدمت إيران ردها في وقت متأخر من يوم 1 سبتمبر وكان أول رد للمسؤول الأمريكي هو أن رد طهران "لم يكن بناء".

وذكّر التعليق أيضًا بأن في تل أبيب يعملون بجد في هذه الأثناء لثني الولايات المتحدة عن توقيع اتفاق لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وزعم التعليق كذلك أن فرنسا تعارض أيضًا اتفاقًا نوويًا مع إيران وتحاول عرقلة الصفقة.

وزعم الموقع أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، فستكون إيران قادرة على تصدير 2.5 مليون برميل من النفط يوميًا وكسب 7.5 مليار دولار شهريًا.

وكتب موقع رويداد 24 أيضًا أن الوضع السياسي الدولي سريع التغير ألقى بظلال من الشك على مصير الاتفاقية، ومن الصعب التنبؤ بدرجة جيدة من اليقين.