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السبت 03 سبتمبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون في الأسبوع السادس للدوري الإنجليزي

ليفربول وايفرتون
ليفربول وايفرتون
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يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ضد ايفرتون في ديربي المرسيساد ضمن منافسات الأسبوع السادس للدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج ويقود محمد صلاح هجوم ليفربول اليوم للفوز بالنقاط الثلاثة والخروج من عنق الزجاجة والبداية الصعبة للموسم الجديد بعد الفوز على نيوكاسل الأسبوع الماضي 

موعد البث المباشر لمباراة ليفربول وايفرتون في الدوري الإنجليزي 

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم السبت بتوقيت القاهرة ويسعى يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول لتحسين أداء الفريق أمام ايفرتون اليوم في المباراة التي تبث مباشر  خاصة خط الوسط الذي يعاني بسبب غياب الكانترا للإصابة ويحاول محمد صلاح على المستوى الفردي اللحاق بالمنافسة على لقب الهداف بعد الانطلاقة القوية لنجم مانشستر سيتي هالاند وغياب صلاح عن التهديف حيث لم يحرز سوى هدفين في ٥ مباريات.

ويقود تشكيل ليفربول في مباراة اليوم ضد ايفرتون وتنقل بث مباشر على موقع البوابة نيوز في  حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون - فابينيو - هارفي إليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح - فيرمينو - لويس دياز.

مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد ايفرتون في الدوري الإنجليزي 

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