أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 3 سبتمبر 2022

السبت 03/سبتمبر/2022 - 08:32 ص

استقرت أسعار الدولار اليوم السبت 3 سبتمبر 2022، بالبنوك المختلفة، حيث سجل الدولار البنك المركزى عند الشراء 19.1808 جنيه، وللبيع 19.2583 جنيه.

وفي البنك الأهلى 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع، وبنك مصر 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيها للبيع.

وبلغ في البنك التجارى الدولى Cib 19.2 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 19.26، وفي مصرف أبوظبى الإسلامى 19.2300 جنيه للشراء، وللبيع 19.2600.

كما بلغ في بنك كريدى أجريكول إلى 19.19 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 19.26، بنك قناة السويس نحو 19.16 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع، بنك الأهلى المتحد إلى 19.16 جنيه للشراء، 19.26 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى الكويتى 19.23 جنيه للشراء، 19.26 جنيه للبيع.

كما سجل في بنك الإسكندرية 19.2 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع، وبلغ في المصرف المتحد نحو 19.2 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

وفي بنك HSBCوصل إلى 19.16 جنيه للشراء وعند البيع وصل إلى 19.26، فيما وصل في بنك SAAB إلى 19.16 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.