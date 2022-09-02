مصرع وإصابة 12شخصا في تصادم قطار بميكروباص في الشرقية

الجمعة 02/سبتمبر/2022 - 12:40 م

لقيت سيدة وابنتها مصرعهما، فيما أصيب 10 آخرين بإصابات بالغة، صباح اليوم الجمعة؛ إثر اصطدام قطار بسيارة ميكروباص على مزلقان قرية أكياد التابعة لمركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية.

وأسفر الحادث عن وفاة أم وابنتها وإصابة 10 أشخاص آخرين بإصابات خطيرة، وجرى نقلهم جميعًا إلى مستشفى فاقوس المركزي لتلقي الإسعافات.

وجرى نقل جثث المتوفيتين إلى مشرحة مستشفى فاقوس المركزي، فيما انتقلت قوة من رجال الأمن إلى موقع الحادث، مدعومة بقوة من رجال الإدارة العامة لمرور الشرقية لإزالة آثار الحادث ورفع حطام السيارة المحطمة، وإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها مرة أخرى.

وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء عبور قائد سيارة ميكروباص شريط السكك الحديدية من مزلقان فرعي بناحية قرية كفر أكياد اصطدم به القطار القادم من الزقازيق إلى فاقوس.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق للمعاينة، والوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

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