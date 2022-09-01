ads
الخميس 01 سبتمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الشرطة الأمريكية: مقتل شخص وإصابة اثنين بحادث طعن في مدرسة ثانوية

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن قائد شرطة ولاية كارولينا الشمالية مايك يانييرو، مقتل شخص وإصابة اثنين اخرين في حادث طعن في مدرسة ثانوية.

وقال قائد شرطة جاكسونفيل: "تم نقل قاصرين مصابين بجروح إلى المستشفى، توفي أحدهما في وقت لاحق، بعد الهجوم على مدرسة "نورث سايد" الثانوية في جاكسونفيل"، مضيفا "أن الهجوم بدا وكأنه عملية طعن باستخدام آلة حادة، ما تزال التحقيقات جارية، وأصيب أيضا أحد المدرسين لكنه لم يطعن".

وأكد يانييرو، أنه تم القبض على طالب مشتبه به، بعد وقت قصير من الهجوم الذي وقع حوالي الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي، بعد نهاية الحادث، رافضا الكشف عن الأسماء.

ويذكر أن الهجوم وقع بعد أيام فقط من بدء الدراسة في المنطقة.

كارولينا الشمالية حادث طعن