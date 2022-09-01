هاجر الشرنوبي تنضم لـ"الونش" بجانب محمد رجب

الخميس 01/سبتمبر/2022 - 06:53 م

انضمت الفنانة الشابة هاجر الشرنوبي إلى مسلسل "الونش" مع الفنان محمد رجب، ويضم العمل عدد من النجوم منهم ميمي جمال، محمود عبدالمغني، منة فضالي، إيهاب فهمي، ميرهان حسين، وهو من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.

يشار إلى أن الفنانة هاجر الشرنوبي تشارك الفنان عمرو عبد الجليل في مسلسل "الضاحك الباكي"، وهو عن السيرة الذاتية للفنان الراحل نجيب الريحاني، الذي سيطرح خلال الفترة المقبلة.

وكان آخر أعمال هاجر الشرنوبي مشاركتها في مسلسل “نقل عام” الذي عُرض في يناير الماضي، وشاركت في بطولته مع محمود حميدة، سوسن بدر، ريم البارودي، ونور النبوي، والعمل من تأليف وليد خيري وإخراج عادل أديب.