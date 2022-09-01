عبدالرحيم علي: لا يجوز الصمت حول ما يتردد عن هدم مقبرة طه حسين

الخميس 01/سبتمبر/2022 - 06:56 م

قال الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “البوابة نيوز” عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إنه لا يجوز الصمت من السادة في مؤسسة الرئاسة أو في الحكومة؛ حول ما تردد من نقل رفات عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين وهدم المقبرة لإعاقتها لمشروع كوبري، موضحًا أن الصمت في هذه الموضوعات الحساسة ضار جدا.

وفي وقت سابق قال المهندس حسن الزيات حفيد عميد الأدب العربي طه حسين، تعليقا على نقل جثمان طه حسين إلى فرنسا، قائلًا: "جدي ولد بمصر ودفن فيها وسيظل جثمانه بمصر".

وأضاف أن المقابر المجاورة لمقبرة عميد الأدب العربي تم إزالتها، لافتًا إلى أن محافظة القاهرة لم تخطر الأسرة حتى الآن بأنه سيتم إزالة المقبرة رغم وضع كلمة إزالة على المقبرة.