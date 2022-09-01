هبة عبدالعزيز: الصبر والصمت كلمتى السر لنجاح العلاقات الزوجية

الخميس 01/سبتمبر/2022 - 06:52 م

قالت الكاتبة الصحفية هبة عبدالعزيز مديرة وحدة المرأة وقضايا المجتمع بمركز الوحدة للدراسات الاستراتيجية إن الصبر والصمت ربما يكونان كلمتى السر لإستمرار ونجاح أى نوع من العلاقات الإنسانية وبخاصة العلاقات العاطفية والزوجية بين آدام وحواء .

وأوضحت عبدالعزيز ذلك فى حوار اليوم ضمن فقرات برنامج صباحك مصرى الذى يقدمه الإعلامى هشام العاصى على شاشة mbc مصر، فى سياق كلمتها الموجهة للأزواج ونصيحتها لهم للمحافظة على استقرار ونجاح الحياة الزوجية .