ads
الخميس 01 سبتمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

هبة عبدالعزيز: الصبر والصمت كلمتى السر لنجاح العلاقات الزوجية

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت الكاتبة الصحفية هبة عبدالعزيز  مديرة وحدة المرأة وقضايا المجتمع بمركز الوحدة للدراسات الاستراتيجية إن الصبر والصمت ربما يكونان كلمتى السر لإستمرار ونجاح أى نوع من العلاقات الإنسانية وبخاصة العلاقات العاطفية والزوجية بين آدام وحواء .
وأوضحت عبدالعزيز ذلك فى حوار اليوم ضمن فقرات برنامج صباحك مصرى الذى يقدمه الإعلامى هشام العاصى على شاشة mbc مصر، فى سياق كلمتها الموجهة للأزواج ونصيحتها لهم للمحافظة على استقرار ونجاح الحياة الزوجية .

الكاتبة الصحفية هبة عبدالعزيز برنامج صباحك مصري mbc مصر العلاقات العاطفية نجاح الحياة الزوجية