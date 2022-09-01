أسعار الدولار مساء اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022

الخميس 01/سبتمبر/2022 - 06:30 م

واصل سعر صرف الدولار استقراره مساء تعاملات اليوم، الخميس اول ايام سبتمبر 2022 وسط ترقب من قبل السوق لإعلان الحكومة عن تفاصيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في ضوء اتخاذ عدد من القرارات التى تساهم في دعم الصناعة وحل أزمة تكدس البضائع في الموانئ.

وسجل أعلى سعر للدولار في ينوك المصري الخليجي - مصرف أبوظبي الإسلامي - MIDBANK - الأهلي الكويتي عند مستوى 19.23 جنيهًا للشراء، 19.26 جنيهًا للبيع، وسجل أقل سعر لصرف الدولار في بنك: (المشرق) عند مستوى 19.14 جنيهًا للشراء، 19.24 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

19.17 جنيه للشراء، 19.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

19.18 جنيه للشراء، 19.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

19.18 جنيه للشراء، 19.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

19.20 جنيه للشراء، 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

19.20 جنيه للشراء، 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.23 جنيه للشراء، 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

19.18 جنيه للشراء، 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

19.19 جنيه للشراء، 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني

19.16 جنيه للشراء. 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

19.21 جنيه للشراء، 19.26 جنيه للبيع.