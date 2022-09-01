كيف تعرف قيمة الدعم على البطاقة التموينية؟

الخميس 01/سبتمبر/2022 - 06:21 م

قال المحاسب سامي عبد القادر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة جنوب سيناء، إن المواطن يستطيع اليوم معرفة مقدار الدعم التمويني المستحق لبطاقته التموينية عن طريق بون الخبز.

وأوضح أن بون الخبر مكتوب أسفله قيمة الدعم التمويني لكل بطاقة حسب الأفراد المستحقين، على أن يبدأ، اليوم الخميس، صرف الحزمة التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بتنفيذها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف عبدالقادر أن المبالغ تراوحت بين 100 و300 جنيه حسب عدد أفراد الأسرة، وذلك لمدة ستة أشهر، وجرى إضافة بعض السلع التموينية على التموين، وترسل الوزارة رسالة على بون الخبز تفيد بإضافة المبلغ على البطاقة للمستحقين.

وأكد مد فترة تحديث رقم التليفون لمن يأتي له رسالة على بون الخبز تفيد توجهه إلى مكتب التموين، لتحديث رقم التليفون حتى نهاية الشهر الجاري، تنفذا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية.