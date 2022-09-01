"مصر الخير" تقوم بزيارة ميدانية لمشروع الآبار بقرية القطراني في مطروح

الخميس 01/سبتمبر/2022 - 05:25 م

استمراراً لجهودها في توفير المياه للمناطق النائية والمحرومة، وفي إطار حملة "المياه كل الحكاية" التى أطلقتها المؤسسة، قامت مؤسسة "مصر الخير" بزيارة ميدانية على أرض الواقع لآبار المياه لعدد 96 بئراً بقرية القطراني مركز سيدي براني بمحافظة مطروح بدعم وتمويل البنك الأهلي المصري في إطار الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة "مصر الخير" من أجل تلبية احتياجات أهالي القرية.

وتستهدف الحملة توصيل المياه النقية لآلاف الأسر فى أبعد المحافظات حيث تشمل الحملة محطات تحلية مياه تعمل على توفير المياه النقية لقرى بأكملها وحفر آبار بالمناطق الصحراوية والقيام بعمل وصلات مياه داخل المنازل وفي إطار هذه الحملة قامت مؤسسة بعمل زيارة ميدانية لمشروع الأبار الذي قام بتنفيذه البنك الأهلى الشريك الاستراتيجي بالتعاون مع المؤسسة.

ويشمل المشروع 96 بئراً بقرية القطراني مركز سيدي براني بمحافظة مطروح بهدف رفع المعاناة عن أهالى المناطق الصحراوية من خلال توفير المياه لمنازلهم من خلال الآبار التى أصبحت منتشرة أمام منازل القرى وأصبحت لا تتعدى بضعة مترات امام منازلهم بهدف تلبية كافة احتياجاتهم من المياه النقية بتلك الأسر.

وقال أيمن أبو غالي، مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بمحافظة مطروح، إنه تم الانتهاء من إنشاء آبار المياه إلى أهالي قرية القطراني مركز سيدي براني بمحافظة مطروح، حيث لا يقل عمق البئر الواحد عن 50 متراً، كما تم تسليم 12 ألف شتلة زيتون كمشروع لأهالى القرية وتم تنفيذ 2 قافلة بيطرية وتم عمل تدريبات مهارات حياتية وإدارة مشروعات للسيدات المعيلات وتم تسليمهن عدد 15 ماكينة خياطة كمشروعات توليد دخل وتم عمل تدريبات على استخدام الماكينات، بالإضافة إلى مدرسة أولاد يحيي التى تسع حوالى 300 طالب تعليم أساسي ابتدائي وإعدادي.

وأوضح أبو غالي، أن تكلفة البئر من 30 إلى 40 ألف جنيه حسب طبيعة الأرض إذا كانت صخرية أو غير صخرية.

وأكد محمد مجدي، مدير مشروعات المياه بقطاع الصحة بمؤسسة "مصر الخير"، أن المؤسسة تحرص دائماً على توفير المياه وحفر آبار المياه لأهالي المحافظة ولا يقتصر دورها على ذلك فقط بل تقوم بتوفير المساعدات الغذائية ومشروعات توفير الدخل حيث تقوم في شهر رمضان المبارك بتوزيع كراتين مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من حفر آبار المياه ستكون في قرية "أبو غليلة" غرب مركز سيدي براني، حيث تم عمل رصد احتياج وتحتاج المنطقة لأكتر من 200 بئراً وجاري بحث التنفيذ.

من جانبهم أعرب أهالى قرية القطراني عن سعادتهم البالغة بتوفير آبار المياه أمام منازلهم بدلاً من المعاناة الشديدة والذهاب إلى مسافات بعيدة للحصول على المياه.

وقال الشيخ حويه إدريس يحيي، أحد أهالي "قرية القطراني"، إن مؤسسة "مصر الخير" تبذل جهوداً كبيرة لتوفير آبار المياه للأهالي حيث قامت بإنشاء 96 بئر مياه ولكل أسرة بئر مياه خاص بها، ولايقل عمق البئر عن 50 متراً يتم السحب منه على مدار العام لكل أسرة وذلك بتمويل البنك الأهلى المصري.

وأوضح، أن أسرته تتواجد في القرية منذ أكتر من 100 سنة، حيث كانوا يذهبون لمسافات بعيدة حوالى 5 كيلو متراً للحصول على المياه والعودة مرة أخرى أما الآن البئر أمام البيت مباشرة، متوجهاً بالشكر لمؤسسة "مصر الخير" على هذا الخير والجهد الكبير ورعايتها لنا ولأسرنا.

وأعرب الشيخ أحمد إدريس "60 سنة" عن خالص شكره وجميع أهالي القرية لمؤسسة "مصر الخير" على هذا الجهد الكبير وتوفير آبار المياه في هذه المنطقة الصحراوية الجافة حيث رفعت عنا معاناة الذهاب لمسافات بعيدة للحصول على المياه التى لا غنى عنها لنا ولأطفالنا وأسرنا.

وقالت زوجة الشيخ أحمد إدريس، أنها كانت تعاني بشدة من الذهاب لمسافات بعيدة لأكثر من 5 كيلو متراً لإحضار المياه لأسرتها حيث كانت تذهب مرتين يومياً لإحضار المياه فى التاسعة صباحاً وبعد العصر حيث لا غنى عن المياه للاطفال الصغيرة ولجميع أفراد العائلة، أما الآن فقد وفرت مؤسسة "مصر الخير" هذا الجهد الكبير وقطع المسافات البعيدة للحصول على المياه وأصبحت الآبار متوفرة أمام بيوتنا مباشرة.

وشاركتها فى الرأى زوجة ابنها أحمد إدريس وقالت: نشكر مؤسسة "مصر الخير" على توفير المياه بالقرية التى كانت تعاني بشدة من نقص المياه وكان الأهالي يذهبون لمسافات بعيدة لأكثر من 5 كيلو مترات للحصول على المياه، مضيفة نتمنى يكون فيه مستشفى مجهزة تخدم أهالى القرية لتوفير الرعاية الصحية لهم.