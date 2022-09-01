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الخميس 01 سبتمبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الكلية الإكليريكية تعلن عن موعد فتح باب التقدم بها

الكلية الإكليريكية
الكلية الإكليريكية
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أعلنت الكلية الإكليريكية اللاهوتية بشبرا الخيمة التابعة للكنيسة القبطية الارثوذكسية، فتح باب التقديم للعام الدراسي 2022 - 2023 للحاصلين على المؤهلات العليا أو فوق المتوسط أو المتوسط، وذلك اعتبارًا من 15 سبتمبر الجاري، وتنتهي المدة في يوم السبت الموافق 1 اكتوبر.

واشترطت إدارة الكلية تقديم خطاب تزكية من أب اعتراف المتقدم للالتحاق، ومن المقرر أن يستمر قبول طلبات الالتحاق بإكليريكية "شبرا الخيمة" حتى أول أكتوبر.
وجاءت المستندات المطلوبة للتقديم كالآتي:

1- اصل المؤهل الدراسي (بكالوريوس أو مؤهل متوسط او فوق متوسط).

2- صورة شهادة الميلاد وصورة بطاقة الرقم القومي. 
3- عدد 4 صورة شخصية. - تزكية أب الاعتراف.
4- دوسية بلاستيك محفظة.

الكلية الإكليريكية اللاهوتية شبرا شبرا الخيمة خطاب