الكلية الإكليريكية تعلن عن موعد فتح باب التقدم بها

الخميس 01/سبتمبر/2022 - 04:36 م

أعلنت الكلية الإكليريكية اللاهوتية بشبرا الخيمة التابعة للكنيسة القبطية الارثوذكسية، فتح باب التقديم للعام الدراسي 2022 - 2023 للحاصلين على المؤهلات العليا أو فوق المتوسط أو المتوسط، وذلك اعتبارًا من 15 سبتمبر الجاري، وتنتهي المدة في يوم السبت الموافق 1 اكتوبر.

واشترطت إدارة الكلية تقديم خطاب تزكية من أب اعتراف المتقدم للالتحاق، ومن المقرر أن يستمر قبول طلبات الالتحاق بإكليريكية "شبرا الخيمة" حتى أول أكتوبر.

وجاءت المستندات المطلوبة للتقديم كالآتي:

1- اصل المؤهل الدراسي (بكالوريوس أو مؤهل متوسط او فوق متوسط).

2- صورة شهادة الميلاد وصورة بطاقة الرقم القومي.

3- عدد 4 صورة شخصية. - تزكية أب الاعتراف.

4- دوسية بلاستيك محفظة.