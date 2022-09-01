الكلية الإكليريكية تعلن عن موعد فتح باب التقدم بها

أعلنت الكلية الإكليريكية اللاهوتية بشبرا الخيمة التابعة للكنيسة القبطية الارثوذكسية، فتح باب التقديم للعام الدراسي 2022 - 2023 للحاصلين على المؤهلات العليا أو فوق المتوسط أو المتوسط، وذلك اعتبارًا من 15 سبتمبر الجاري، وتنتهي المدة في يوم السبت الموافق 1 اكتوبر.
واشترطت إدارة الكلية تقديم خطاب تزكية من أب اعتراف المتقدم للالتحاق، ومن المقرر أن يستمر قبول طلبات الالتحاق بإكليريكية "شبرا الخيمة" حتى أول أكتوبر.
وجاءت المستندات المطلوبة للتقديم كالآتي:
1- اصل المؤهل الدراسي (بكالوريوس أو مؤهل متوسط او فوق متوسط).
2- صورة شهادة الميلاد وصورة بطاقة الرقم القومي.
3- عدد 4 صورة شخصية. - تزكية أب الاعتراف.
4- دوسية بلاستيك محفظة.