دعمًا للشمول المالي والتحول الرقمي.. QNB الأهلي يشارك في معرض "أهلا مدارس"

الخميس 01/سبتمبر/2022 - 03:05 م

أعلن QNB الأهلي، من أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر، وأحد الشركات التابعة لمجموعة QNB أكبر مجموعة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، مشاركته في معرض "أهلا مدارس" عن طريق تقديم باقة حصرية ومميزة من المنتجات وخدمات الدفع الإلكتروني التي يوفرها للعارضين والمستهلكين من الطلاب وأولياء الأمور، وذلك في إطار خطة الدولة والبنك المركزي المصري لدعم منظومة الشمول المالي والتحول الرقمي، والوصول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد ومشجعًا لاستخدام الخدمات المصرفية والمعاملات الرقمية .

ويوفر البنك من خلال مشاركته في معرض "أهلا مدارس"، خدمات متعددة ومتنوعة في مجال التحصيل الإلكتروني وقبول بطاقات " ميزة – ماستركارد – فيزا " إضافة إلى المحافظ الإلكترونية و QRCODE من خلال أحدث أجهزة نقاط البيع الإلكترونية POS. كما يعمل البنك على توفير التدريب اللازم والدعم الفني للعارضين "دون مقابل"، وإتاحة مركز للدعم الفني والتقني والتدريب من خلال الرقم 19703، وإمكانية تزويد العارضين بماكينات دفع إلكتروني بأسعار تنافسية مع فتح حسابات نشاط اقتصادي لهم بالمجان خلال فترة المعرض.

ويتيح البنك فتح مختلف الحسابات مجاناً للأفراد داخل المعرض وبدون حد ادني خلال فعاليات الشمول المالي تحت رعاية البنك المركزي المصري، بالإضافة الي توفير مجموعة متميزة من الباقات المصرفية التي تخدم الاحتياجات المتنوعة للعملاء متضمنة: باقة أجيالنا (من سن 7 – 16 سنة ) مجاناً، عرض باقة الشباب YO! ( من سن 16 – 21 سنة ) مجاناً مع إمكانية إصدار اسورة الدفع الالكترونية بخصم 50% على مصاريف الإصدار، باقة أهلا من سن 21 سنة مجاناً، باقة أصحاب المعاشات مجاناً.

كما يوفر البنك للزائرين إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية أساسية وتابعة مجاناً خلال فترة المعرض، كما يمكن تقسيط المصروفات الدراسية لمدة ثلاثة أشهر بدون فوائد لحاملي بطاقات QNB الأهلي الائتمانية

وفي هذا السياق، صرح محمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك QNB الأهلي، بأن مشاركة البنك في معرض "أهلا مدارس" وتوفير حزمة متنوعة من البرامج المختلفة لخدمات الدفع الإلكتروني للعارضين والمستهلكين يأتي في ضوء الحرص على دعم خطط الدولة والبنك المركزي المصري والمساهمة في تسريع وتيرة الشمول المالي والتحول الرقمي، وإتاحة المزيد من الخدمات المصرفية للجمهور من خلال تعدد وتنوع وسائل الدفع الإلكترونية، مشيرا إلى أن تنشيط السداد الإلكتروني منظومة متكاملة تنعكس بشكل إيجابي على الدولة والتجار والأفراد حيث تعمل على زيادة المتحصلات الإلكترونية للتجار، وتوفر الوقت والجهد والأمان بالنسبة للأفراد، وتدعم خطط الدولة في جذب الاقتصاد غير الرسمي داخل القطاعات الرسمية.

وأكد بدير، أن QNB الأهلي له دور رائد في دعم وتنشيط السداد الإلكتروني في كافة أنحاء الجمهورية وتعزيز فرص استخدام التكنولوجيا الحديثة واستقطاب عملاء جدد حيث حقق البنك قفزة في الإقبال على الاشتراك في خدمات الموبايل والإنترنت البنكي ومحفظة الهاتف المحمول بشكل لم يسبق من قبل أدت إلى حدوث نمو في حجم المدفوعات الرقمية التي تمت عبر جميع الوسائل الإلكترونية لتسجل 177.3 مليار جنيه بإجمالي عدد عمليات بلغ نحو 5 ملايين، وسجلت المحفظة الإلكترونية للبنك نحو 4.3 مليون عملية بقيمة تجاوزت 1.8 مليار جنيه.

نبذة عن QNB الأهلي:

QNB الأهلي من اكبر بنوك القطاع الخاص المصرية، وأحد الشركات التابعة لمجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، والداعم الرسمي لكأس العالم FIFA قطر 2022™ في الشرق الأوسط وإفريقيا.

يقدم البنك مجموعة واسعة من المنتجات التي تخدم الاحتياجات المالية للشركات المتوسطة والمؤسسات الصغيرة والأفراد وتوفير الخدمات والمنتجات التي تتناسب مع متطلباتهم الخاصة، مع التركيز المتوازن على كل من قطاع الشركات وقطاع التجزئة المصرفية، وقد نجح في الحفاظ على مكانته في السوق المصري مما ساعده على تحقيق نمو ملحوظ في محفظة القروض والودائع، نمو حصة السوق، زيادة العائدات، والحفاظ على جودة الأصول السليمة ونسب التكلفة.

وقد أنشأ QNB الأهلي عدد من الشركات التابعة في مجالات متخصصة، مثل QNB الأهلي للتأجير التمويلي الذي تأسست عام 1997 وQNB الأهلي لتأمينات الحياة عام 2003 وQNB الأهلي للتخصيم عام 2012.

يتواجد QNB الأهلي حاليا بشبكة فروع تبلغ أكثر من 231 فرعاً يغطي أهم المحافظات في مصر، وأكثر من 870 جهاز صراف آلي، ونقاط بيع يبلغ عددها أكثر من 65,094 جهاز، هذا بالإضافة إلى تخصيص مركز اتصال لخدمة العملاء يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لخدمة أكثر من 1,307,215 عميل.