"الجارديان" تنقل عن الإعلام المصري نجاح تعويم سفينة جانحة في قناة السويس

الخميس 01/سبتمبر/2022 - 12:34 م

نقلت صحيفة “الجارديان” عن قناة اكسترا نيوز أخبار السفينة التى علقت في قناة السويس مساء أمس الأربعاء، مما يدل على سرعة تعامل الإعلام المصري مع الواقعة ونقل الحقائق للجمهور قبل تداول الشائعات.

وكان جورج صفوت، المتحدث باسم قناة السويس، كشف تفاصيل تعويم سفينة بترول، قائلاً إن سبب جنوح السفينة هو سبب فنى متعلق بالسفينة نفسها، موضحًا أن هذا أمر يحدث في كل القنوات الملاحية.

وأضاف المتحدث باسم قناة السويس، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن اى سفينة تعبر قناة ملاحية قد تواجه مشكلة فنية، وكان هناك مشكلة في أنظمة السفينة أدى لانحرافها بالقناة، وتم تعويم السفينة وعادت حركة الملاحة لطبيعتها.

وتابع المتحدث باسم قناة السويس، أن شطوح السفينة بدأ منذ 5 ساعات من 7:15 مساءً حتى 12 و10 دقائق بعد منتصف الليل، وتم تعويم السفينة وخرجت من مسارها بقناة السويس وبعدها تبدأ سير باقى السفين.



وفى وقت سابق، جنحت ناقلة بترول تبلغ حمولتها 64 ألف طن وطولها 252 متر فى قناة السويس، مما أدى لتوقفت حركة الملاحة بمجري قناة السويس في نطاق محافظة السويس.



