البورصة الباكستانية تغلق على ارتفاع

الخميس 01/سبتمبر/2022 - 01:12 ص

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية على ارتفاع بنسبة 0.37 في المئة، ما يعادل 155 نقطة، ليصل عند مستوى 42351 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 120.330.671 سهمًا، تمثّل أسهم 356 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 179 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 153 شركة، واستقرت قيمة أسهم 24 شركة.