بورصة تونس تغلق على ارتفاع

الخميس 01/سبتمبر/2022 - 01:31 ص

أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات على ارتفاع بنسبة 1.2%، ليصل عند8107.3 نقاط.

وبلغ مجموع الأموال المتداولة 5 ملايين دينار تونسي أي بنحو 1.6 مليون دولار أمريكي، وسط ارتفاع أسهم 21 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 20 أخرى، واستمرار أسهم 14 شركة على ثبات.