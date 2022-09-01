أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات على ارتفاع بنسبة 1.2%، ليصل عند8107.3 نقاط.
وبلغ مجموع الأموال المتداولة 5 ملايين دينار تونسي أي بنحو 1.6 مليون دولار أمريكي، وسط ارتفاع أسهم 21 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 20 أخرى، واستمرار أسهم 14 شركة على ثبات.
اقتصاد
بورصة تونس تغلق على ارتفاع
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أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات على ارتفاع بنسبة 1.2%، ليصل عند8107.3 نقاط.
أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات على ارتفاع بنسبة 1.2%، ليصل عند8107.3 نقاط.