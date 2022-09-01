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الخميس 01 سبتمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سوق الأسهم الأمريكية يغلق على انخفاض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضًا، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 280.44 نقطة إلى 0.88 في المئة ليغلق عند 31510.43 نقاط، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضًا 31.16 نقطة إلى 0.78% بـ3955 نقطة.
وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعًا عند 66.94 نقطة إلى 0.56% بواقع 11816.20 نقطة.

بورصة نيويورك انخفاض الأسهم الأمريكية