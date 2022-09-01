سوق الأسهم الأمريكية يغلق على انخفاض

الخميس 01/سبتمبر/2022 - 01:37 ص

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضًا، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.

فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 280.44 نقطة إلى 0.88 في المئة ليغلق عند 31510.43 نقاط، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضًا 31.16 نقطة إلى 0.78% بـ3955 نقطة.

وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعًا عند 66.94 نقطة إلى 0.56% بواقع 11816.20 نقطة.