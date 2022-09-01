بسبب عدم حضور حفل التخرج.. معهد خاص بأبو النمرس يهدد طالب بالرسوب

الخميس 01/سبتمبر/2022 - 12:09 ص

تقدم الطالب عمرو البشاري بالفرقة الرابعة بمعهد خاص بمنطقة أبو النمرس بمحضر إداري رقم 3515 اداري، في إدارة المعهد بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، ومسؤول الشئون القانونية بسبه وقذفه أمام زملائه الطلاب، حيث قام المسؤول باستدعائه أثناء تأدية امتحان أحد مواد التحسين التي تقدم به الطالب لتحسين درجاته التراكمية التي تعود لتقديره العام، لاتهامة بتنظيم حفل مع زملائه بالفرقة الرابعة لعام الدراسي 2021/2022، وأخذ كارنيه الخاص، ما يزيد أكثر من نص ساعة بهدف ضياع الوقت وتشويشه عن أداء امتحانه.

وقام مسؤول الشئون القانونية بالمعهد بسبه بعد مطالبة الطالب بأخذ كارنيه الخاص الذي سحب منه وبعد رفضه طلب منه ورقة تفيد بذلك بقوله " أنت عبيط يلا إحنا الشئون القانونية هنا"، وعلى الفور توجه إلى قسم شرطة أبو النمرس لعمل محضر بذلك.