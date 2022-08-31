بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل في الأسبوع الخامس للدوري الإنجليزي

الأربعاء 31/أغسطس/2022 - 08:16 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في الأسبوع الخامس لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج ويقود محمد صلاح هجوم ليفربول في مباراة اليوم من أجل الفوز بالنقاط الثلاثة ومواصلة الصحوة بعد الفوز بتسعة أهداف دون رد الأسبوع الماضي.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد نيوكاسل

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة ويسعى ليفربول للفوز في المباراة الصعبة ضد نيوكاسل الذي نجح الأسبوع قبل الماضي في التعادل مع مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لكل فريق وننقل اليوم مباراة ليفربول بث مباشر ويسعى الأخير للحصول على النقاط الثلاثة ورفع رصيده إلى ٨ نقاط من خمس مباريات وتصحيح وضعه في جدول الدوري الإنجليزي.

ويتكون تشكيل ليفربول في مواجهة نيوكاسل اليوم من حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أندرو روبيرتسون، جو جوميز، فان دايك، ألكسندر أرنولد

خط الوسط: فابينيو، خارفى إليوت، جوردان هندرسون

خط الهجوم: فيرمينيو، محمد صلاح، لويس دياز.

ليفربول يدخل مباراة اليوم ضد نيوكاسل ولا بديل أمامه سوى الفوز إذا أراد مواصلة المشوار للمنافسة على درع الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج.

مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي