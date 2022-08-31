سعر الذهب اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2021 في السوق المحلي

الأربعاء 31/أغسطس/2022 - 08:10 م

شهدت أسعار الذهب في مساء اليوم الأربعاء استقرارا ملحوظا، وذلك بعد أن سجل ارتفاع كبير في التعاملات الصباحية حيث سجل عيار 21 في محلات الصاغة 1110 جنيهات للجرام.

فيما سجل الجرام عيار 18 نحو 951 جنيها، وسجل الجرام عيار 14 نحو 740 جنيهًا.

وسجل جرام الذهب عيار 24 الذي يحظَى بأقل طلب من قِبل المصريين نحو 1269 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب 8880 جنيهًا بالسوق المحلية.

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 39 ألف جنيه، فيما سجل كيلو الذهب نحو 1268 ألف جنيه.

سعر الجنيه الذهب سجل 8880 جنيهًا بالسوق المحلية

قال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 10 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1110 جنيهات، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس.