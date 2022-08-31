ترقب لاتفاق صندوق النقد.. سعر الدولار مساء اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2021

الأربعاء 31/أغسطس/2022 - 06:05 م

واصل سعر صرف الدولار استقراره مساء تعاملات اليوم، الأربعاء، بعد أن شهد ارتفاعا بمقدار 5 قروش منذ بداية تعاملات الأسبوع وسط ترقب إعلان الحكومة عن تفاصيل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وإعلان وزارة المالية حزمة من الإجراءات بالتعاون مع البنك المركزي لتيسير اجراءات الإفراج عن البضائع المحتجزة بسبب الدولار.

وسجل الدولار أعلى سعر له في بنوك المصري الخليجي و مصرف أبوظبي الإسلامي وميدبنك و لأهلي الكويتي عند مستوى 19.23 جنيهًا للشراء، 19.26 جنيهًا للبيع، كما سجل أقل سعر لصرف الدولار في بنك المشرق عند مستوى 19.14 جنيهًا للشراء، 19.24 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

19.17 جنيه للشراء، 19.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

19.18 جنيه للشراء، 19.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

19.18 جنيه للشراء، 19.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

19.20 جنيه للشراء، 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

19.20 جنيه للشراء، 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.23 جنيه للشراء، 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

19.18 جنيه للشراء، 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

19.19 جنيه للشراء، 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني

19.16 جنيه للشراء. 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

19.21 جنيه للشراء، 19.26 جنيه للبيع.