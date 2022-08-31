5 مناطق على مستوي الجمهورية للرياضات البارالمبية

الأربعاء 31/أغسطس/2022 - 05:54 م

قرر مجلس ادارة اللجنة البارالمبية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي انشاء 5 مناطق علي مستوي الجمهورية في إطار خطة اللجنة البارالمبية المصرية لنشر الرياضات البارالمبية بين ربوع الجمهورية وتخفيفا للأعباء المالية علي اندية المحافظات النائية

وتعتبر المنطقة جهة ادارية مسؤولة عن ادارة النشاط في المنطقة المعنية بتنظيم المسابقات وعقد دورات التحكيم والتدريب والتصنيف والإدارة على أن تشمل خمس رياضات تابعة للجنة وهي رفع الاثقال – العاب القوي – سباحة المسافات القصيرة – كرة السلة للكراسي المتحركة – كرة القدم للصم وفي موافقة مبدئية لتقسيم المحافظات الي 5 مناطق

وتدعو اللجنة الاندية الي تقديم طلب استضافة مقر المنطقة لتحديد الرياضات المطلوب ادراجها في نشاط كل منطقة طبقا للممارسة الفعلية ، علي أن تقوم اللجنة بتنظيم منافسات بين منتخبات هذه المناطق

وهي منطقة القاهرة الكبرى:

وتضم القاهرة ، الجيزة ، القليوبية: وبها اندية الايمان ، الاتحاد ، القاهرة ، الشمس ، مدينة نصر ،وادي دجلة ، المعادي واليخت ، الزهور ، المقاولون العرب ، مركز شباب زينهم ، اتحاد الشرطة ، المصرية للاتصالات ، مركز شباب عين الصيرة ، مركز شباب المعادي ، النصر ، الكهرباء ، الغابة، المصري القاهري ،مؤسسة الحسن ،مركز شباب حلوان ،الصيد ، شلل امبابة ، جمعية المحاربين ، 6 اكتوبر ، الزمالك ، نادي البنك الاهلي ، فرسان الارادة ، السلام بنها ، كفر مناقر ، بيجام ، القناطر ، نادي قليوب ، مركز شباب قليوب ،مركز شباب المنشية الجديدة ، مسطرد.



تضم منطقة شرق الدلتا:

بورسعيد، الاسماعيلية، السويس، شمال سيناء ، جنوب سيناء ، البحر الاحمر ، دمياط وانديتها مركز شباب الشعراء ، الزرقا ، الحرية ، العزيمة ، طلائع المستقبل ،نادي المعاقين بالعريش ، نادي شرم الشيخ



منطقة الدلتا:

تضم الشرقية ، الغربية ، المنوفية ، الدقهلية ، كفر الشيخ ، البحيرة ، الاسكندرية ، مطروح وانديتها مركز شباب مصر مطروح ، اشمون ، مركز شباب قويسنا ، النادي الوطني ، مركز شباب الحي البحري ،نادي الحوار ، مركز شباب السنبلاوين ، النجوم ، السلام ، الهدف ، الصيد بالمحلة ، قطور ، عثماسون ، المستقبل ، سموحة ، اصحاب الجياد ، اللبان ، مركز شباب النصر ، بترول اسكندرية ، ستاد المنصورة دقادوس ، دكرنس ، اجا ، جزيرة الورد ، ميت غمر ،مركز شباب ناصر ، مركز شباب ابو حماد ، مركز شباب منيا القمح ، ديرب نجم ، السكة الحديد ، ههيا ، بلبيس ،الاهلي بفاقوس ،الداخلية ، الدلنجات ، كوم حماده الاهلي دمنهور ، الخدمات الاجتماعية ، الرحمانية ، مركز شباب دمنهور ، نادي المعاقين بدمنهور ، مركز شباب كفر الدوار



منطقة شمال الصعيد:

تضم الفيوم، المنيا، بني سويف ، أسيوط وانديتها محافظة الفيوم ، نادي المعاقين بالفيوم ، مبارك بني سويف ، مغاغة ، نادي متحدي الاعاقة بالمنيا ، مركز شباب ناصر ، نادي شركة النيل لنقل البضائع ، الوليدية ، غرب البلد



منطقة جنوب الصعيد:

تضم سوهاج، الاقصر ، قنا ، أسوان ، الوادي الجديد وانديتها نادي قنا ، ذوي الاحتياجات الخاصة باسوان ، الارادة والتحدي بالأقصر ، دراو ،الايمان ، سوهاج



الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولي التي تقوم اللجنة بتشكيل مناطق , هدفها نشر الرياضات البارالمبية على أسس علمية سليمة وتأهيل الكوادر , وسوف يتم تشكيل مجلس إدارة كل منطقة في جلسة المجلس القادمة على أن تبدأ عملها بداية من شهر نوفمبر 2022