برلماني: الرئيس السيسي يولي ملف الحماية الاجتماعية اهتماما كبيرا

الأربعاء 31/أغسطس/2022 - 04:28 م

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا يتوانى عن تقديم كافة أشكال الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا، مشيرا إلي أن الدولة على مدار السنوات الماضية، تولى ملف الحماية الاجتماعية اهتماما كبيرا، من خلال التوسع في إطلاق برامج الحماية الاجتماعية ومد شبكة الحماية لتشمل جميع الفئات الأولى بالرعاية.



وأشار "محسب" ، إلى أن استجابة الرئيس السيسي للقوى السياسية والموافقة على صرف دعم استثنائي 300 جنيه على بطاقات التموين، بالإضافة إلى تجهيز حزمة من الإجراءات تستهدف مليون أسرة ، تعكس حرص الرئيس على دعم المواطنين الأكثر احتياجا، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها الواضح على ارتفاع أسعار السلع.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه الاستجابة تشير إلى أن الرئيس منفتح على جميع أطياف المجتمع، وأن جميع المقترحات والرؤي التي تقدم إلى القيادة السياسية يتم دراستها ووضعها في الاعتبار، وهو ما يؤكد أن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع ويشارك الجميع في بنائها.



وأوضح أن الاعتمادات المقررة لصالح برامج الحماية الاجتماعية في موازنة العام الجاري تقدر ب ٤٩٠ مليار جنيه، وهو ما يعكس رغبة القيادة المصرية في تخفيف الأعباء الاقتصادية والمعيشية عن كاهل المواطنين، وتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري.



ودعا "محسب"، المجتمع المدني للقيام بدوره في تقديم الدعم ومد يد العون للمحتاجين من الشعب المصري، حتى تنجح البلاد في تخطي تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن الشعب المصري واعي ومدرك لحجم التغييرات العالمية، و قادر علي تخطي الأزمات والتحديات بالتكاتف والتلاحم فيما بينه وخلف القيادة السياسية.