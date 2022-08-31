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الأربعاء 31 أغسطس 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الإسماعيلي يمنح لاعبيه راحة سلبية لمدة 11 يومًا

الاسماعيلي
الاسماعيلي
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حصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، على راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 11 يومًا، وذلك بعد ختام مشواره بمنافسات الدوري المحلي.

وخاض الدراويش آخر مبارياته مساء الثلاثاء ضد طلائع الجيش والتي أقيمت على ملعبه بالإسماعيلية دون حضور جماهيري وانتهت بخسارة الفريق بهدف نظيف.

وكان مجلس إدارة النادي، قد قرر الاعتماد على الناشئين ولاعبي فريق الأمل في اللقاء الختامي من أجل تحديد المميز منهم تمهيداً للاعتماد على جهودهم بشكل تدريجي وحسب حاجة الفريق خلال الموسم الجديد.

وقاد خالد القماش مدير قطاع الناشئين وجهازه المعاون من القطاع، هذه المباراة في ختام مشوار الإسماعيلي فى المسابقة المحلية.

الإسماعيلي راحة سلبية الدوري المحلي