"العزاوي": خطاب الكاظمي جرس انذار للفرقاء السياسين العراقيين

الأربعاء 31/أغسطس/2022 - 10:05 ص

أكد الدكتور رائد العزاوي، أستاذ العلاقات الدولية ومدير مركز الأمصار للدراسات السياسية والاقتصادية، أن هناك العديد من المخارج الواقعية للأزمة الحالية في العراق،

مشيرًا إلى أن خطاب السيد الكاظمي كان جرس انذار لكل القوى السياسية بضرورة ايجاد حل والا فان العواقب ستكون وخيمة وبين العزاوي ان انسحاب السيد مقتدى الصدر يعد بمثابة موقف شجاع خاصة بعد أن وصلت الأزمة لأعلي نقطة فيها وهذا الموقف يحسب للسيد مقتدى الصدر ومن هنا

وأوضح " العزاوي"، خلال لقائه على قناة العربية، أن مفاتيح حل هذه الأزمة ضئيلة للغاية بعدم وجود أدوات، بالإضافة للضغط الخارجي دون أدني شك، لافتًا إلى أن هذا الضغط الخارجي يلعب على عدة أوتار وليس وترًا واحدًا.

وأشار أستاذ العلاقات الدولية، إلى أن هذا الضغط تسبب في وضع أخر حجر أمام السيد مقتدى الصدر بانسحاب كاظم الحائري، بالإضافة لحدوث الاشتباكات المسلحة التي جرت مساء أمس بالعراق بهدف إحداث أكبر خلل ممكن في المشهد العراقي.

وتابع: "حديث الكاظمي الذي أدلى به اليوم وأكد فيها على مبادرة الحوار، تلك المبادرة مهمة جدا في حال أن المتنافسون أنفسهم لديهم رغبة في الحوار"، مشيرًا إلى أن حديث الكاظمي يحتاج إلى نفوس واعية وذلك ما أكد عليه برهم صالح خلال كلمته بأن حل الأزمة تتطلب أدوات عدة.

وأضاف: "هناك عدة مشاكل بمواد الدستور العراقي كمادتي 64، فضلا عن توغل السلطة القضائية في جسم السلطة التشريعية والعكس صحيح وأيضا قصر نظر القيادات الفاعلة بالمجتمع العراقي بالاتجاه لايجاد حل لإصلاح الفساد الذي عام بإرجاء البلاد".

وأفاد:"كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران شركاء في الحالة التي وصل إليه العراق"، لافتًا إلي مشاركة الدولتين أيضًا في إحداث خلل ببعض الدول كسوريا واليمن وغزة.

وتابع: "الوعي السياسي العراقي لم يستدرك أن اللعبة التي تقوم بها كل من أمريكا وإيران هدفها هو إنهاك العراق وإبعادها عن الساحة العربية فضلًا عن إبعادها عن دورها الإقليمي الذى يمكن أن يكون مؤثرًا".