بورصة المغرب تغلق على انخفاض

الأربعاء 31/أغسطس/2022 - 01:48 ص

أَغْلَقَتِ البورصة المغربية على انخفاض، مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعاً بنسبة 0.43 %، بـ12.117,32 نقطة.

فقد انخفض مؤشر أداء الأسهم المدرجة في البورصة بنسبة 0.25 % ليستقر عند 982,98 نقطة، فيما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.42 % مسجلاً 908,81 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 29,6 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 628,42 مليار درهم مغربي.