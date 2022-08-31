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الأربعاء 31 أغسطس 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 308.12 نقاط إلى 0.96% ليغلق عند 31790.87 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 44.45 نقطة إلى 1.10% إلى 3986.16 نقطة.
وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 134.53 نقطة إلى 1.12% بواقع 11883.14 نقطة.

بورصة نيويورك الأسهم الأمريكية انخفاض