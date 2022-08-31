الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض

الأربعاء 31/أغسطس/2022 - 09:06 ص

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.

فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 308.12 نقاط إلى 0.96% ليغلق عند 31790.87 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 44.45 نقطة إلى 1.10% إلى 3986.16 نقطة.

وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 134.53 نقطة إلى 1.12% بواقع 11883.14 نقطة.