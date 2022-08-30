إصابة ليلى وملك أحمد زاهر بـ«أوميكرون».. ووالدهما: الدور شديد

الثلاثاء 30/أغسطس/2022 - 10:01 م

أعلنت الفنانة ليلى أحمد زاهر إصابتها بمتحور أوميكرون، وذلك بالتزامن مع عيد ميلادها، مشيرة إلى أنها لم تستطع الاحتفال به.

وكتبت ليلى أحمد زاهر عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام: «أنا عايزه أشكر كل حد أخد من وقته دقيقة وبعتلي وفرحني في عيد ميلادي وخصوصا الفانز بجد أنا ببذل كل جهدي إني أشوف كل الفيديوهات اللي إنتوا عاملينها ومافوتش ولا فيديو.. حقيقي أنا بحب كل حاجة بتعملوها ليا وأصلا كل حاجة منكم حلوة».

وواصلت ليلى زاهر: «كان نفسي النهارده أكون بحتفل مع أهلي وأصحابي بس للأسف أنا إيجابي أوميكرون ودي تالت مرة مرتين كورونا والمرة دي أوميكرون بس الحمد لله أكيد متضايقة وتعبانة أكتر بس أدعوا لي أخف بسرعة».

كما أعلن الفنان أحمد زاهر إصابة ابنته ملك بمتحور أوميكرون، لافتًا إلى أن الدور شديد.