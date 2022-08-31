تعرف على حظك في أبراج اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022

الأربعاء 31/أغسطس/2022 - 12:20 ص

تقدم "البوابة نيوز" الأبراج، اليوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس 2022، بحسب خبراء الفلك والنجوم.

برج الحمل

لا تنزعج بسرعة من مشاكلك العاطفيّة. توقع اليوم مفاجأة مدهشة من الحبيب، ولكن سيكون رد فعلك غريبا للوهلة الأولى، فأنت لست معتادا على أن تكون متلقيا للمبادرات الرومانسية منه. عليك أن تتحلى بالقوة لكي تتصرف بشكل يبتعد عن الزيف.

برج الثور

إن كنت تعانى من ضغوط بسبب الأقساط والديون فتحَل بالشجاعة لمواجهتها وابحث عن الحلفاء والمساندين. مرحلة مؤقتة ولابدّ للشمس أن تشرق من جديد. لاتركن للأفكار السوداوية واستعمل عقلك لتجد المخرج المناسب. لا تندفع في تكوين صداقاتك كي لا تندم فيما بعد.

برج الجوزاء

ترغب اليوم في السفر للخارج. لن يتعاطف البعض معك في هذا اليوم لأنك لا تعبر عن حزنك بالكلام ولكنك تتنهد فقط! ننصحك بألا تقص أي تفاصيل عن حياتك لأي شخص. تذكر أنه من المهم جدا أن تتعلم دروسا من هذه الحياة وأول هذه الدروس أن تعرف متى تصمت ومتى تتكلم.

برج السرطان

أنت متوتر جدا هذا اليوم بسبب تغير وتدهور بعض الأوضاع العائلية. استعد للمعركة، فالبعض قد يخاف بمجرد أن ينظر خارج منزله ويرى ما يحدث حوله، ولكنك لا تخش شيئا. الروح القوية الشجاعة هي سلاحك الوحيد هذا اليوم.

برج الاسد

أنت تجاهد من أجل تحقيق شيء ما اليوم. اهتم بالتعليقات والنصائح التي أخبرك بها الآخرون خلال الفترة الأخيرة بشأن انفعالك وعصبيتك الزائدة. لا تقلق فمن حولك سيسامحونك في النهاية. ابذل قصارى جهدك حتى تتحكم في أعصابك.

برج العذراء

الأصدقاء والأسرة وكل من يهمك أمره يعيش حالة من الحزن والأسى اليوم. ربما تلاحظ أن المحيطين بك جميعا غير قادرين على التواصل بوضوح بسبب الظروف التي يمرون بها. حاول أن تتحكم في أعصابك حتى تتجنب الانفعال المفاجئ. ابتعد عن الأجواء المتوترة بقدر المستطاع.

برج الميزان

مزاجك متقلب إلى حد ما اليوم، فتارة تكون هادئا وأخرى ترغب في القتال. تستمتع بجمال الشيء ومظهره ولكنك لا تحاول الاهتمام به أو المحافظة عليه. إعطاء هذا الشيء لشخص آخر كهدية ربما يكون أفضل حل. لا تقطع اتصالاتك بمن حولك وستجد أن كل شيء على ما يرام.

برج العقرب

من الصعب جدا أن يتعامل أي شخص معك، خاصة في الأيام الأخيرة. عليك أن تتحدث بطريقة موضوعية وعقلانية. مشاعرك وعواطفك قد تسبب لك كارثة وربما تجعلك تخرج من مشكلة إلى مشكلة أكبر. كل ما تحتاج اليوم هو أن توازن بين العاطفة والعقل.

برج القوس

تشعر أنك مضغوط جدا بسبب كثرة الأعباء. ربما لا تستطيع مواصلة العمل بسبب عدم قدرتك على التركيز. قد ينشأ خلاف من الصعب تدراكه أو تسويته خاصة إذا كنت متمسكا بوجهة نظرك. كلما كنت مرنا، أصبحت الأمور سهلة من حولك.

برج الجدي

تحاول أن تقوم بعملك اليوم على أكمل وجه. تستطيع التعامل مع أي تحد يواجهك اليوم بكل سهولة. أصعب شيء قد يواجهك اليوم هو التعامل مع الأمور العاطفية. تبحث عن الحب وتبحث عن شخص يهتم بك وبمشاعرك.

برج الدلو

تلاحقك اليوم بعض الأفكار والهواجس التي تخص علاقتك العاطفية. تهتم اليوم باكتشاف حقيقة علاقتك بشخص ما لأن هذه العلاقة ما زالت غامضة بالنسبة لك. لا تعرف كيف تتواصل مع الحبيب. تنتظر وقتا طويلا حتى تتخذ أي قرار ولكنك في النهاية ستنفذه!

برج الحوت

ربما تكون انفقت أو ادخرت مبلغا من المال في الفترة الماضية. من الواضح أنك ستعيد ترتيب حساباتك حتى تحقق السعادة والمتعة لنفسك ولمن حولك بدلا من الشعور بالإحباط وخيبة الأمل. تبدو غريبا اليوم وكأن عقلك انفصل عن باقي جسدك.