نجل المخرج علي عبد الخالق: أبي في العناية المركزة

الثلاثاء 30/أغسطس/2022 - 08:14 م

أكد هشام نجل المخرج علي عبد الخالق، أن والده دخل العناية المركزة بمستشفى المعادي يتلقي العلاج بسبب الأزمة الصحية التى تعرض لها مؤخرا وطالب هشام متابعيه ومحبيه بالدعاء له لأن الحالة غير مستقرة.

وقال هشام في تصريح صحفي خاص لـ “البوابة نيوز”: بطلب الدعاء له وبشكر الدولة علي الاهتمام به و الاستجابة لطلبنا لتوفير العلاج له.

كانت حالة من الحزن قد سادت الوسط الفني بعد إعلان المخرج علي عبد الخالق نبأ إصباته بمرض السرطان ،الأمر الذي جعل كل محبيه يدعون له بالشفاء العاجل.

وفي تصريح سابق لـ "البوابة نيوز":تحدث المخرج علي عبد الخالق ليطمئن جمهوره ومتابعيه قائلا"للاسف مرض السرطان أصاب العديد من أجزاء جسدي ،منها الكتف واليد اليسرى ،وعظام الحوض، والفخذ الأيمن ،لكنني راض بقضاء الله وقدره.