برلماني: إعلان مصر التضامن مع العراق يؤكد ريادتها ومسئولياتها العربية

الثلاثاء 30/أغسطس/2022 - 08:12 م

أعرب النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، عن تقديره التام لموقف مصر المساند للعراق، ودعوة القيادة السياسية المصرية لمختلف الأطراف العراقية بتبني مبدأ الحوار والبعد عن الصراع لحل الخلافات ووقف أعمال العنف.

ونوه عبده أبو عايشة، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بموقف مصر رسميا من التطورات في العراق، وتأكيد الرئيس السيسي على تقديره للجهود المخلصة من الأطراف العراقية، ودعوات التهدئة من مختلف القوى السياسية بالبلاد لوقف التصعيد وأعمال العنف في الاحتواء السريع للأزمة الأخيرة بالعراق.

وأكد عضو الشيوخ، إنه من المهم لمختلف الأطراف العراقية استثمار تلك الجهود الصادقة للبناء عليها، وتعزيز مسار الحوار بين الجميع من أجل سلامة العراق والحفاظ على مقدراته.

وأشار عبده ابو عايشة، أن إعلان مصر تضامنها مع العراق ودعمها الكامل على لسان الرئيس السيسي، لأمن واستقرار العراق وسلامة شعبه الشقيق، ودعوة كافة الاطراف العراقية لتغليب المصلحة العليا في العراق من أجل التجاوز التام للأزمة، يؤكد ريادة مصر ومسؤولياتها العربية، ويؤكد كذلك على العلاقات الوطيدة بين الشعبين المصري والعراقي. ورغبة مصر في عودة العراق مرة ثانية لسابق عهده في القوة والرخاء.