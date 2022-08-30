الأحد المقبل.. انطلاق النسخة التاسعة من معرض ومؤتمر "فارماكونكس" للصناعات الدوائية

الثلاثاء 30/أغسطس/2022 - 02:23 م

تنطلق الأحد المقبل، فعاليات النسخة التاسعة من معرض ومؤتمر "فارماكونكس" الذي يعد واحداً من أهم الفعاليات في مجال المعارض المتخصصة بالصناعات الدوائية، بحضور أكثر من 150 عارضاً من 20 دولة، على رأسهم بلجيكا، الصين، فرنسا، الهند، ألمانيا، إيطاليا، الأردن، إسبانيا، سويسرا، تونس، وسيقام المعرض خلال الفترة من 4-6 سبتمبر 2022 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وتأتي الدورة الجديدة من معرض فارماكونكس لتقديم مزيد من الدعم للمصنعين المصريين المحليين، وتأكيدًا في دعم توجهات الدولة المصرية لاستدامة قطاع الصحة بما يتماشى مع رؤية 2030 من خلال توطين الصناعة وتطوير الصناعات الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى التوسع في التصدير وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وقد شهد قطاع الصحة في مصر تطوراً كبيراً خلال العامين الماضيين خاصة عقب قيام عدد من الشركات المصرية بتصنيع بروتوكولات العلاج الذي جعل مصر المصنع الأول للأدوية بأفريقيا والشرق الأوسط.

وتأتي نسخة 2022 من معرض ومؤتمر "فارماكونكس" بدعم من وزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي، بالإضافة إلى المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية، ورابطة المهنيين للشؤون التنظيمية في شرق إفريقيا، إذ يغطي المعرض القطاعات الأساسية للتصنيع الدوائي، وعلى رأسها المواد الخام والمواد الفعالة، الآلات والمعدات، أحدث التكنولوجيات في هذا المجال، التعبئة والتغليف، بالإضافة الي معدات المختبر وجميع جوانب سلسلة التوريد، ويقام بالتعاون مع سلسلة المعارض العالمية "CPHI" أكبر معرض عالمي في قطاع الدواء.

ومن جانبه، قال هاني خفاجي، المدير العام لمنظم المعرض: نحرص على تحقيق نجاحًا مستدام من خلال التركيز المدروس على السوق وتحقيق نتائج متفوقة، وفارماكونكس هو نموذج مثالي لما نقدمه من خدمات لعملائنا والمجتمعات التي نعمل بها، فتطورنا المستمر مدفوع بالبصيرة والابتكار والتعاون، ونحن فخورون بالتزامنا بإحداث تأثير بيئي واجتماعي إيجابي على المجتمعات والصناعات التي نعمل فيها، وأن نلعب دورًا فعالا في مساعدة السوق على تحسين استدامته من خلال الربط بين العارضين والزوار للمساعدة في حل التحديات الكبيرة في قطاع المستحضرات الصيدلانية.

ويوفر معرض "فارماكونكس" هذا العام العديد من المزايا من ضمنها: برنامج التوفيق بين العارضين والزوار، ويستهدف البرنامج جميع زوارنا لتحديد احتياجاتهم واهتماماتهم ومواءمة هذه الاحتياجات مع العارضين المؤهلين، بالإضافة إلى الجدولة المسبقة لاجتماعاتهم قبل المعرض، وكذلك نظام تبادل المعلومات بين العملاء والذي نوفره من خلال تطبيق للهاتف المحمول يمكن العارضين من جمع العملاء المتوقعين باستخدام تطبيق واحد متسق لالتقاط العملاء المحتملين عن طريق مسح رموز QR على شارات الزوار، وتسجيل إجابات الزوار على الأسئلة وتدوين الملاحظات، ومتابعة العملاء المتوقعين الذين تم الحصول عليهم من معرضنا.

وسيتضمن المؤتمر كذلك العديد من المواضيع على رأسها شكل صناعة الأدوية في المنطقة، وممارسات التصنيع الجيدة GMP، وإدارة سلسلة التوريدات، واتجاهات الصناعة الحالية، وركائز الجودة، وفرص التجارة البيئية، والعناصر النظيفة في المصنع، بينما يتناول مؤتمر الغرف النظيفة أنظمة المراقبة، علم الأحياء الدقيقة في غرف الأبحاث، استراتيجيات مكافحة التلوث، قياسات تأهيل الغرف، التخطيط الصحيح لنظام HVAC، الاستشعار في الغرف النظيفة، كيفية تحديد معايير إضاءة الغرف النظيفة، النظافة داخل الغرف، معايير التصميم والمتطلبات الوظيفية لغرف الأبحاث المعيارية، ممارسات الاستدامة في هندسة الغرف النظيفة صيانة الغرف النظيفة.