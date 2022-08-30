البورصة الباكستانية تغلق على انخفاض

الثلاثاء 30/أغسطس/2022 - 04:35 ص

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية، على تراجع بنسبة 0.2%، ما يعادل 87 نقطة، ليصل عند مستوى 42504 نقاط.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 112.001.357 سهمًا، تمثّل أسهم 347 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 120 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 201 شركة، واستقرت قيمة أسهم 26 شركة.