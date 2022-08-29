ياسمين صبري تكشف موقفها من المشاركة في الموسم الرمضاني المقبل

الإثنين 29/أغسطس/2022 - 09:35 م

كشفت الفنانة ياسمين صبري، عن موقفها من المشاركة في الموسم الرمضاني المقبل 2023، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” من خلال خاصية القصص.

وردًا على سؤال أحد المتابعين عن مشاركتها في الموسم الرمضاني المقبل من عدمه، فأجابت الفنانة ياسمين صبري: “أيوة إن شاء الله” ولم تكشف عن أي تفاصيل أخرى تخص العمل. وعن سؤالها بصداقتها في الوسط الفني، قالت: “لا، ولكن كلهم زملائي وبحبهم كلهم”.

يشار إلى أن أخر أعمال ياسمين صبري، كانت من خلال مسلسل “فرصة تانية” والذي صدر في الموسم الرمضاني قبل عامين، ودارت الأحداث حول ملك، التي تفقد الذاكرة بعد وقوع حادث أليم لها بسبب صدمتها في خطيبها زياد وخيانته لها.

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