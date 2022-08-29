مدير أمن بورسعيد يتفقد أعمال الجمعية العمومية بالنادي المصري

الإثنين 29/أغسطس/2022 - 11:47 ص

وصل، منذ قليل، مدحت عبدالرحيم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، لمقر فرع النادي المصري "الضواحي 1 - النادي الاجتماعي" بصحبة عدد من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، لتفقد أعمال الجمعية العمومية للنادي المصري والتي تستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

كان في استقبال سيادته الدكتور علي أبو سمرة المدير التنفيذي للنادي، واللواء نادر مراد مدير أمن النادي.

بدأت أعمال الجمعية العمومية للنادي، تحت إشراف اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية والمكونة من السيد المستشار حامد أبو العينين ومعه السادة المستشارين : المستشار إسماعيل حواس، المستشار أحمد اسماعيل عثمان ، المستشار هشام أبو الوفا ، المستشار محمد نور الدين ، المستشار أشرف أبو السادات، وكذلك إشراف الأستاذ عبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور علي أبو سمرة المدير التنفيذي للنادي المصري.