بالصور.. رئيس طور سيناء يتابع أعمال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

الإثنين 29/أغسطس/2022 - 10:13 ص

تابع عميد مهندس هاني رضا بدوي، رئيس مدينة طور سيناء، اليوم الإثنين، الخدمة التى تقدم للمواطن من خلال المركز التكنولوجي؛ للمدينة والوقوف على ما يواجه المواطن فى تقديم الخدمة له وتذليل ٱى عائق .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء ، بضرورة المتابعة المستمرة لكل ما يقدم من خدمة للمواطن ومتابعة المشروعات.

وأوضح رئيس مدينة طور سيناء، أن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين سيجرى من خلال عدة آليات منها على سبيل المثال لا الحصر الارتقاء بمستوى موظف الجهاز الإداري بتدريبه على أحدث الأنظمة الإلكترونية لتقديم خدمة مميزة، والفصل بين مؤدي الخدمة (الموظف) ومتلقي الخدمة (صاحب الشأن)، ورفع مؤشرات أداء لمتخذي القرار لتقييم مستوى الخدمات المقدمة للمواطن عبر شاشات مؤشرات الأداء التي تم تفعيلها لدي الجهات الرقابية والإدارية العليا، والقضاء على الروتين الحكومي من خلال عرض المستندات والرسوم والتوقيتات المحددة لتنفيذ الخدمة طبقا للقانون على شاشة العرض المثبتة بساحة إنتظار العملاء بالمركز التكنولوجي، وشفافية المعاملة مع المواطنين، وإتاحة التقديم أو الاستعلام لجميع الخدمات عبر شبكة الإنترنت، أو من خلال خدمة الشباك الواحد بالمركز التكنولوجي، وتفعيل خدمة والدفع الإلكتروني.

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ووزارة التنمية المحلية ومحافظة جنوب سيناء ضمن رؤية الدولة 2030 الإصلاح الإداري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

302069385_383022030673906_3347828409269281876_n